15 head nõuannet, kuidas muuta jõulud keskkonnasõbralikuks

Me oleme harjunud kinkima ja saama jõuludeks ning sünnipäevadeks asju. Kahjuks juhtub sageli nii, et rõõm kingituse üle on kõige suurem hetkel, kui selle pakendist välja võtate, kuid ajas hakkab selle emotsionaalne väärtus järjest kahanema. Ning vahel rändavad vähekasutatud või ka lausa kasutamata asjad peagi prügikonteinerisse, tekitades nii juurde jäätmeid ja raisates asjatult ressursse.