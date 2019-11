Komplimendid meestele: seda tahavad nad tõesti kuulda

Selleks tuleb meestemaailma mõista. Kuigi paari minuti eest oli meeleolu veel hea, võib ootamatult kogu majarahu peapeale pööratud olla. Põhjust võib vaid aimata, kuid lõpuks pole seegi otsustav, vaid tähtis on olukord kiiresti lahendada. Sageli polegi midagi põrutavat juhtunud ja mehed lunivad nii ainult tähelepanu. Hästi, saagu siis! Kuidas? Komplimentidega. Need on enam-vähem tagatiseks, et tuju kiiresti tõuseks. Loomulikult kuluvad komplimendid teisteski olukordades ära. Ja olgem ausad, kes ei tunneks rõõmu paarist kenast sõnast.

Miks on raske komplimente teha?

Komplimendi saamine on hingele palsamiks, kuid me kuuleme neid liigagi harva. Paljud on komplimentide jagamisega veidike kimbatuses — liiga suur on hirm, et komplimenti tehes oled justkui alamal positsioonil või et mõjud sedalaadi meelitusega kuidagi õliselt või lipitsevalt. Enamasti on aga see hirm täiesti põhjendamatu — eriti kui sa paned paari järgnevat asja tähele.

Komplimentide tegemise detailid

Komplimentide puhul on oluline nii toon kui ka sobiv olukord, sest muidu võidakse hästi mõeldud komplimendist valesti aru saada ja mõju või olla täpselt vastupidine. Komplimendid, mis on seotud figuuri ja iluga, tasub kaks korda läbi kaaluda, et see valesti välja ei kukuks ega kedagi ebameeldivalt ei puudutaks. «See rullkraega pullover istub sulle nii hästi, ta varjab su topeltlõua ära,» näiteks pole just parimate killast. Sedalaadi asjades on mehed vähemasti sama tundlikud ja kergestisolvuvad kui naised. Samuti peaks kompliment millekski erakordseks jääma, mitte et saadad selle suvaliselt üle toa lendu.

Millised komplimendid meestele meeldivad?

Ka meestele pole päris tähtsusetu, mida naised mõtlevad nende välimuse kohta, ja tunnevad seetõttu rõõmu, kui keegi ausalt ja otse ütleb, et neil on kas ilus naeratus, vaimustavad silmad või treenitud keha. Eriti rõõmustavad mehi komplimendid sportliku või tööalase edu üle. «Sa käid vist küll iga päev jõusaalis, kui su biitsepsit vaadata ...» või «Kas sul on mingi salajane toitumistrikk ... sinu kehaga ju peab olema mingi võluretsept,» võivad päris hästi toimida — juhul muidugi, kui olukord on selleks sobiv.

Kas mees on üksik või suhtes?

See, kas kompliment võetakse hästi vastu, oleneb ka inimeste omavahelisest suhtest. Kui sa tunned kedagi vaid põgusalt ja lähed alles esimesele kohtingule, siis on komplimendid küll igati teretulnud, ent nad ei tohiks olla liiga sügavmõttelised. Seevastu alati toimivad sedalaadi laused nagu «Sa näed stiilne välja». Pole liiga kaalukas, ent tunnustab teise head maitset.

Ka suhtes olles kuluvad komplimendid marjaks ära, et argipäeval partneri teinekord häirivate harjumuste taustal tuua välja ka tema häid külgi. See loob hea meeleolu ja võib ka suhteprobleeme mahendada.