Need 4 asja muudavad mehe suhtes ebakindlaks

Kindlusetuse tunne võib kurnata nii sügavat sidet kui usaldust suhtes. Paljud aga ei oska selliseid asju endale isegi teadvustada. Ometi pole partner enamasti nendes tunnetes ega mõtetes sugugi süüdi, kirjutab Freundin.

Meeste puhul ei panda esmapilgul üldist kindlusetust tähele, sest nad pigem varjavad oma tundeid. Enda nõrkuste tunnistamine tähendab paljude, et mitte öelda enamiku, meeste jaoks nõrkust, mistõttu nad suruvad selle pigem alla. Seda tähtsam on naisel need kindlusetuse tunded ära tunda ja kallimale rahustavamaid võnkeid tekitada.

Need asjad suhtes vähendavad meeste kindlustunnet

1. Teisele mehele tehakse komplimente

Paljud mehed tunnevad end ebakindlalt, kui nende partner jagab teistele meestele komplimente. Olgu see hea töö, sportliku edukuse või suurepärase väljanägemise eest. See ei puuduta loomulikult igat meest. Mõned tulevad sellega hästi toime ja on koguni partneriga nõus, teised aga tunnevad end puudutatuna ja alaväärsena, kui neile ei tehta samasuguseid komplimente.

2. Seksuaalne võimekus

Mehed mõtlevad oma voodivõimekusest ülimalt tihti. Nad ei taha oma partnerile pettumust valmistada ja tahavad alati tippsooritust pakkuda. Naine võiks kallimale näidata, et too teeb kõik õigesti. Nii kaovad kindlusetuse tunded ja kahekesi olemist saab jälle rahulikult nautida.

3. Kui teda peteti varasemas suhtes

Kui mees hüppab otse pärast inetut suhtelõppu uude suhtesse, võib juhtuda, et ta ei ole oma ebakindlust veel sugugi minetanud. Ta võib olla ärahirmutatud ja tulla mõttele, et ka tema uus sõbranna võib teda petta. Minevikust pole veel lahti lastud ja ebakindlus kurnab uut suhet.

4. Naisel on palju meessoost sõpru