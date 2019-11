10 talvist iluviga, mis su nahka rikuvad

Käid liiga kuuma duši all

Kuigi pikk, kuum ning aurune dušš kõlab külmade ilmadega eriti hästi, siis sinu nahk selle valikuga ei nõustu. Liiga kõrge veetemperatuur kuivatab su nahka ning võib selle pinda isegi kahjustada, mis muudab nahal niiskuse hoidmise hiljem veelgi raskemaks. Seega proovi kümbluse ajal hoida vesi veidi külmemana, kui sooviksid ning su nahk tänab sind.

Jätad iganädalase koorimise vahele

Nahk muutub talvekuudel tihti kuivaks, tuhmiks ja ketendavaks ning sulle võib tunduda, et paar kihti niisutavat kreemi on kõik, mida vajad. Tegelikult oleks vaja hoopis surnud naharakkudest lahti saada, sest need rikuvad su kaunist jumet, seega kasuta kerget keemilist koorijat mehhaanilise nühkimise asemel vähemalt korra või paar nädalas.

Koonerdad niisutava kreemiga

Praegu ei ole hetk, kus loota, et tõrts näokreemi sind aitab! Särava jume saavutamiseks tuleks peale kanda ehk isegi mitu kihti ning parimate tulemuste saavutamiseks võta appi ka niisutav seerum ning kasuta seda enne näo kreemitamist. Nipp: Kui tuled duši alt välja, ära oma nägu kuivata. Lase sellel mõnda aega loomulikult kuivada, seejärel määri seerumit või kreemi kergelt niiskele nahale - nõnda seod oma nahka veelgi rohkem niiskust!

Liialdad päikesepuudriga

Ah, kuidas me igatseme suvist säravat jumet! Ent talvel kipume tihti lähenema puudritopsile raske pintsliga ning tumedad jutid näol muudavad sind jumeka lumejänku asemel hoopis vöötorava-sarnaseks. Kui siiski soovid pruunistajat kasutada, siis proovi mõnd sära- ja päikesepuudri segutoodet, mis on kergemates toonides ning lähene ka sellele hellalt - pole mõtet liialdada!

Hülgad jalahoolduse

Jah, talvel on su jalad enamasti kaetud villaste sokkide, susside või soojade saabastega, kuid nad on ikka veel olemas. Seega hoolitse ka talvel oma jalgade kauniduse eest: väike jalavann, koorimine ning niisutav kreem ennetavad seda, et lähed kevadele vastu jalgadega, mida pediküürijad õudusunenägudes näevad.

Kannad tihti matti huulepulka

Matid huuletoonid on tihti väga kuivatavad, isegi kui kannad neid huulepalsamiga koos. Kui pragunenud ning ketendavad huuled ei ole just sinu talvised lemmikud, siis proovi külmal ajal kasutada veidi kreemisema koostisega huulevärve. Ent kui sa ei suuda elu ilma nendeta ette kujutada, siis jäta matid toonid ainult kõige erilisemate sündmuste jaoks. Kindlasti koori ja niisuta oma huuli nii enne kui peale nende kandmist.

Kasutad kuivatavat näopesuvahendit

Talve tulekuga muutub eriti oluliseks see, et niiskus püsiks su nahas võimalikult hästi. Seega vaheta oma vahune, seebi-baasil näopuhasti külma ilma saabudes millegi õrnema vastu välja. Kasuta kreemise või piimja konsistentsiga tooteid, veelgi parem, kui kätte satub näopuhastusõli.

Unustad käed ning kaela

On kurb vaatepilt, kui selgub, et sinu käed ning kael näitavad kõige rohkem vananemise märke. Kaasa ei aita ka see, kui nad talviste ilmadega unarusse jätad. Tee endale teene ning kasuta kindlasti vastavaid maske või vähemalt niisutavat kreemigi, eriti käte ning küünte puhul, sest olgem ausad - keegi ei taha, et nende kaunist jõulukampsunist ulatuksid maniküüritud käte asemel välja küünised.

Lükkad SPF-faktoriga kreemi ilurutiinist välja

Kuigi ilmad on külmad, paljast nahka on paar ruutsentimeetrit ja päikest näeb harva, siis ära SPF-kreemi unusta. Päikese kahjulik kiirgus jõuab sinuni ka talvel, seega vajab su nahk kaitset, eelkõige nägu. Proovi kasutada mõnd BB kreemi, millel on ka SPF-faktor, nõnda lööd kaks kärbest ühe hoobiga.

Alahindad näovee talvist kasulikkust