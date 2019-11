Hinge peegel: millisele iseloomule viitab silmavärv?

Limon kirjutab, et silmi on hinge peegliks peetud juba iidsetest aegadest. Usutakse, et iirise värv viitab inimese iseloomujoontele ning sellele, kuidas ta käitub. Nii võid sõbra silmi uurides temast palju huvitavat teada saada.

Rohelised silmad

Rohesilmsed inimesed on rahulikud ja neile saab loota. Nad väldivad konflikte, kuigi on mõneti paindumatud. Nad lihtsalt ei talu tülitsemist. Samuti oskavad nad armastada ja olla monogaamsed. Kui nad juba on oma kireobjekti välja valinud, jäävad nad talle truuks.

Hallikas-rohelised silmad

Otsustusvõimelised ja kindlameelsed – nad mitte ainult ei planeeri, vaid ka jõuavad kõrgustesse. Neil on tugev energia, mis kannab neid läbi kõikide raskuste.

Hallid silmad

Tõelised õnnesärgis sündinud. Vaprad ja muretud, nad tormavad kõige uskumatutesse seiklustesse, võtavad ette keerukaid lahinguid ja võidavad need. Ainus miinus? Tohutu armukadedus.

Sinised silmad

Nad saavad endaga hästi hakkama, on kainemeelsed ning harjunud saama, mida tahavad. Ta paneb paika eesmärgi ja saavutab selle. Kuid andestust on neilt inimestelt raske saada.

Pruunid silmad