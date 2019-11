5 põhjust, miks seks teeb meid targemaks

The Frisky toob meieni erinevad uuringud, mis näitavad, et seks teeb meid targemaks.

Vaimne võimekus

Amsterdami ülikooli uuringust selgus, et inimesed, kes mõtlesid seksile, lahendasid paremini kriitilist mõtlemist nõudvaid ülesandeid.

Õnnetunne

SUNY Albany uuring leidis, et spermas on tuju parandavaid kemikaale nagu näiteks oksütotsiin.

Stressimaandus

Karjäär, arved, lapsed – kõik põhjustab stressi. Kuid tead, mis seda lahustab? Oksütotsiin! See on kemikaal, mis vabaneb juba 20 sekundit pärast suudlemist, nii et kujutle vaid, mis toimub su kehas pärast voodirallit.

Enesekindlus

Seks on mõnus! Ning kui sa tunned end hästi, siis on su enesekindlus ka kõrge. Ning pole vaja teadlane, et mõista – enesekindlad inimesed saavad elus paremini hakkama.

Uni