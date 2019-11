Hakkame valmistuma: sedasorti kingitused toovad saajale aastaks 2020 õnne ja edu

Aastat 2020 juhib idamaade kalendri järgi Rott – tulemas on valge metalliroti aasta. See on hea märk, paljudele lubab see toredaid muutusi ja selgust tuleviku osas. Et õnn sind maha ei jätaks, tasub olla kingituste valikul hoolikas – nii jagad ka lähedastele head õnne. Vaatame Dailyhoro.ru abiga, mida aasta kaitseloom eriliselt armastab.

Maiustused peolauale. Aastavahetuse peolauale too kindlasti pidulik puuviljavaagen ja muid maiuseid. Rott on tark, kaval, kiire mõtlemisega ning hindab eesmärgi suunas liikuvaid inimesi. Seega märkavad meist aastal 2020 paljud, et hakkavad tegelema enesearenguga. Nii on heaks kingituseks igasugused kinkekaardid erinevatele kursustele, võõratest keeltest maalimiseni. Ka igasugused teatri- ja kontserdipiletid on heaks kingituseks.

Praktilised kingitused. Ka need kuluvad ära. Rott ei hõlju pilvedes, ta on rõõmus tööriistakasti või ehituspoe kinkekaardi üle. Tähtis on läheneda individuaalselt: Rott ei hinda suvalisi kingitusi. Kui tegu on ootel vanematega, on nad kindlast rõõmsad, kui saavad asju, mis mõeldud beebile. Vanapaarile kingi aga soojad pleedid.

Enamikke kinke võid julgelt kinkida, kuid on üks asi, mida pead vältima – kohustuslikke suveniire. Ära vali kingitust viimasel hetkel ja kui kutse peole tuleb viimasel hetkel, siis kingi kas või raha.