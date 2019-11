«Pilvede all» täna õhtul: kes kardab tõde?

Öeldakse ju, et eeldamine on kõigi ebaõnnestumiste ema ja täpselt seda saab omal nahal kogeda Kertu. Oodatud skandaal Siiriga jääb ära, sest kõigi üllatuseks ja Kertu šokiks on esiti absurdsena paistnud suhe tema ja Andrese vahel tuule tiibadesse saanud. Kertul on aeg otsustada, mis saab tema enda eraelust. Kas jääda kokku Erikuga või jätkata vaba naisena?

Samal ajal on Sirje kutsunud Haapsallu Mari, kellega tahab rääkida Gunnari testamendist. Sirje kardab, et Gunnar võib siiski elus olla ega taha teada, et mees on temast eemale hoidnud. Mari aga leiab, et tõde tuleb välja selgitada ning vastupidiselt ema soovile otsustab tegutseda.

Maimu aga on otsustanud oma poja suhtes jätkuvalt kriitiline olla ning hoiatab Kikut, et see Erikust eemale hoiaks. Samal ajal aga üllatab Erik oma käitumisega kõiki, eelkõige Andrest ja Kertut, sest ootamatult lahvatav tüli Andrese ja Eriku vahel laheneb hoopis teisiti kui kardetud.

Kas Erik on tõesti muutunud või pingutab vaid Kertu pärast? Kas Andrese ja Siiri suhe on tõeline või on see vaid näitemäng?

Kõik saab selgeks juba täna õhtul, ikka kell 21.30 Kanal 2-s.