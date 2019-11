Statistika ei valeta: Eestis elab kõige rohkem selle haruldase omadusega inimesi

Et panna asi perspektiivi: see on 140 miljonit inimest. Ning mis omadusest on jutt? Rohelistest silmadest. World Atlas nimelt väidab, et nende õnnelikke omanikke on tõesti vaid kaks protsenti.

Võrdleme seda teiste silmavärvidega. Sinisilmseid on kaheksa protsenti, pruunisilmseid suisa 79 protsenti. Umbes viiel protsendil on rohekashallid (hazel) silmad ja sama palju inimesi on kollakate silmadega. Lihtsalt öeldes: rohelised silmad on väga unikaalsed.

Kõige enam leidub rohesilmseid kesk-, lääne- ja põhja-Euroopas ning tüüpiliselt on need inimesed germaani või kelti päritolu. Hetkel leidub rohesilmseid kõige enam Suurbritannias, Islandil, Hollandis, Šotimaal, Eestis ja Skandinaavias.

Eesti aga paistab statistikas silma veel ühe asja poolest - me oleme riik, kus elab kõige rohkem sinisilmseid inimesi. 89 protsenti elanikkonnast on sinisilmsed, kinnitab World Atlas. Teisele kohale jääb Soome, kus sinisilmseid inimesi on samuti 89 protsenti.