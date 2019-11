Meghan Markle’i eeskuju valitseb kihlasõrmuste trendi ka aastal 2020

Prints Harry ja Meghan Markle teatasid oma kihlusest 2017. aasta novembri lõpus ning Meghani sõrmus on senini üks meeldejäävamaid ehteid omataoliste seas.

Prints Harry lasi selle spetsiaalselt valmistada. Selle keskmes on Botswanast pärit teemant, kus paar varasemalt koos puhkamas käis. Seda raamivad kaks väiksemat teemandit, mis kuulusid printsess Dianale. Nii on Harry ema sümboolselt nendega armastuses kaasas.

«Sõrmus on ilmselgelt kollasest kullast, kuna see on Meghani lemmik ning põhikivi tõin ma Botswanast, väiksed teemandid on pärit aga mu ema ehtekollektsioonist, et tagada – ta on meiega sel pöörasel sõidul kaasas,» ütles Harry toona BBC-le.

Meghani kihlasõrmus FOTO: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Just sellele tasemele viidud personaliseerimine on kõige tähtsam trend, mida peaksid need, kes 2020. aastal kihlasõrmust valivad, teadma, ütleb teemantiekspert Andrew Brown ajakirjale Hello!. Trendiks on sõrmus, mis on hästi läbi mõeldud ja sihitud just kandjale.