3 viisi, kuidas tema sõnumid reedavad, et ta mängib sinuga

Kui kord olete sellest veidrast tundma õppimise faasist välja jõudnud, tunned ilmselt suurt kergendust, et ei pea enam iga sõnumiga saadetud sõna kaaluma. Kuid see ei pruugi alati nii olla ning märgid, et ta vaid mängib sinuga, võivad olla sõnumites üliselged – kui sa neid vaid näha oskad ja tahad.

Suhtetreener Claudia Cox ütleb Elite Dailyle, et kui su kallim ka pärast suhte ametlikuks tegemist tekstib sinuga samamoodi nagu alguses ja sellest on raske sotti saada, siis on oluline meeles pidada, et asi on temas, mitte sinus. «See pole seetõttu, et sa pole erutav, ligitõmbav või piisavalt imeline,» ütleb ta. «Asi on temas ja tema ebakindluses.»

Võimalik, et su partneril on probleeme pühendumise ja lähedusega, seega võib tema sõnumite teel mängimine olla üheks viisiks, kuidas omaenda suhtega seotud hirmudega hakkama saada ja vältida liigset lähedust. Igal juhul tasub temaga sellest rääkida, kui sa tunned, et ta pole sinuga otsekohene ja aus.

Cox toob välja kolm märki, millele tähelepanu pöörata. Põhiline aga on see, et asi tasub jutuks võtta, kui sa ei saa seda, mida vajad. See võib haiget teha, kuid kui keegi tahab sinuga rääkida, siis ta seda ka teeb. Sa väärid inimest, kes on sinuga alati aus, nii telefonis, sõnumite teel kui ka päriselus.