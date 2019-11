Viis peamist viga, mida kuivšampooni kasutamisel sageli tehakse

Kuivšampoonid on ülikuivatavad, kuna nende ülesanne on imada liigne rasu, nii luuaksegi «puhaste» juuste efekt. Siiski on tegemist vaid efektiga ning see vahend ei asenda pesemist. Veelgi enam – juba päevast kuivšampoonist peas piisab, et sa peaksid selle juustest välja pesema.