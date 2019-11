Just nii annavad erinevate tähemärkide esindajad märku tärganud tunnetest

Veevalaja (20.jaanuar-18.veebruar) - Kohmetu

Veevalajad on tavaliselt väga lõõgastunud inimesed, seega kui nad hakkavad endas kahtlema, annab see märku sellest, et neil on kellegi vastu tunded tekkinud. See õhumärk võib hakata käituma veidi lapsikult, seega kui nad parajasti ei nihele või sõnu sassi ei aja, siis on oodata sõrmega torkimist või patsist tirimist, et silmarõõmu tähelepanu püüda. See on nende viis öelda: «Hei, ma olen sinust sisse võetud.»

Kalad (19.veebruar-20.märts) - Häbelik

Kuigi kalad on üldiselt oma tunnete väljendamisel avalad, siis uute tunnete tekkides ei pruugi nad nii otsekohesed olla. Kalad elavad tihti oma fantaasiamaailmas, seetõttu tundub neile loomulikum lihtsalt unistada kellegagi kohtingule minemisest, selle asemel, et silmarõõm päriselt välja kutsuda. See veemärk on tavaliselt heas tujus ning sõbralik, seega kui sulle tundub, et ta taandab end häbelikult vestlusest, siis võib üheks põhjuseks olla justnimelt salajane kiindumus.

Jäär (21.märts-19.aprill) - Narriv

Jäärad on väga enesekindlad, seega kui neil kellegi vastu tunded tekivad, siis ei muretse nad tavaliselt eriti palju - nimelt on nad kindlad, et võidavad selle inimese südame. See tulemärk on alati valmis astuma esimest sammu, ent neile meeldib ka jahiga kaasnev elevus, seega võivad nad esialgu mängida kättesaamatut. Pane hoolega tähele - kui mõni Jäär sinuga flirdib ja vestluses vihjeid loobib, siis on võimalus, et ta ootab, et sa teda jahtima asuksid.

Sõnn (20.aprill-20.mai) - Puudutav

Sõnn on tähemärkidest kõige taktiilsem ning nad kasutavad puudutusi tihti selleks, et end teistega lähedasena tunda. Emotsionaalse läheduse asemel otsib see maamärk oma silmarõõmuga hoopis füüsilist kontakti, seistes nende lähedal ning kasutades iga võimalust, et neid «kogemata» puudutada. Seega kui mõni Sõnn eemaldab pidevalt su kampsuni pealt juuksekarvu või peidab kaela taga asuvat silti pluusi sisse, siis ehk üritab ta sulle nende liigutustega hoopis signaali saata?

Kaksikud (21.mai-20.juuni) - Vasturääkiv

Kaksikud on duaalsuse märk ning nende tuju võib ilma ette hoiatamata vahetuda mõne hetkega. Seetõttu pole harv juhus, kui sotsiaalne Kaksik ühel hetkel inimese vastu väga intensiivset huvi üles näitab, kuid järgmisel hetkel teeb näo, nagu näeks teda esmakordselt. Selles õhumärgis sündinud inimesed ei suuda tihti lõplikke otsuseid teha, seega on nad harva oma käitumises uue silmarõõmu vastu järjepidevad. Kui Kaksik saadab sulle eriti segaseid signaale, siis on võimalik, et ta on sinust sisse võetud.

Vähk (21.juuni-22.juuli) - Armas