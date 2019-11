Pulmade planeerimine on suur asi. Tähtis on mitte ainult valida õige kleit ja organiseerida pulmapidu – kõik algab kuupäevast. Kuukalender aastaks 2020 annab infot, millised päevad on abieluranda sõudmiseks kõige paremad.

Tähtis on ka meeles pidada, et vaid ilusast kuupäevast ja kosmilisest toetusest ei piisa. On tähtis, et armastavad südamed suhte õnnestumise nimel vaeva oleksid valmis nägema. Toome välja, millised kuupäevad on järgmisel aastal need, mil tasub pulmitada.