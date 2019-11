Peohooaeg on algamas: millised prillid piduliku riietuse juurde valida?

«Prilliraamide valikul on kõige olulisem, et prillid sobituksid inimese näokuju, jume ja soenguga. Kui see on kooskõlas, siis võib prille kanda nii peol kui ka sportides olenemata riietusest. Kui tegemist on aga väga piduliku üritusega, siis võib valida silmapaistvamad prillid, mis toovad peoriietust veelgi rohkem esile ning annavad nii-öelda viimase lihvi,» selgitas Väljari.