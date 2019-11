6 kõige rõõmsavärvilisemat linna maailmas

1. Chefchaouen, Maroko

FOTO: Booking.com

Mis rõõmsavärvilistesse linnadesse puutub, siis see Instagrami kasutajate seas populaarne paik on üks parimaid sihtkohti. Loode-Maroko Rifi mägedes asuv Chefchaouen on oma taeva- ja indigosinistes ning purpursetes toonides hoonete ja poodidega tõeliselt lummav – ja iga fotograafi unistus. Lõuna-Aafrika päikese all soojenev Chefchaouen meelitab värskelt jahvatatud ürtide lõhnaga ja kohalike kaupmeeste ülevoolava jutuvadaga. Värskendust leiab aga linna paljudes Türgi saunades. Arvestades sealset suurepärast toidukultuuri ning lõputute orgude, ojade ja imeilusate vaadetega mägesid, on linnal reisijatele piisavalt palju pakkuda. Pole siis ime, et reisijate sõnul on selle paiga parimad omadused maastik ning lõõgustumis- ja pildistamisvõimalused.

2. Jaipur, India

FOTO: Booking.com

Sinisest linnast otse roosasse – ajalooline Jaipur on tuntud kui roosa linn, sest kõik hooned on värvitud terrakotaroosaks. Selle taga on India prints Maharaja Ram Singh II, kes tahtis avaldada muljet Edward VII-le tolle külastuse ajal 1875. aastal, niisiis värvis ta linna üle, et see mõjuks sooja ja tervitavana. Jaipur on oluline peatuspaik India Kuldses Kolmnurgas, mille külastajatel on võimalus imetleda sealset linnapaleed, Pritam Niwas Chowki (väljakule viivat uhket väravat) ja Jantar Mantari vaatluskeskust, mille ehitas Rajputi hindu kuningas Jai Singh II. Suurimad plussid on reisijate meelest vaatamisväärsused, ajalugu ja monumendid.

3. Rio, Brasiilia

FOTO: Booking.com

Rio on üldiselt tuntud oma värvikireva peomelu poolest. Hurtsikuid täis linnad ehk favela‘d on muutunud aga tõeliseks kunstiteoseks tänu Hollandi kunstnikele Jeroen Koolhaasile ja Dre Urhahnile, kes linnast oma lõuendi teinud on. Pärast rõõmsavärviliste linnavaadete nautimist uudista kindlasti ka kuulsat Copacabana randa, et nautida mõnusat päikest ja häid kokteile. Reisijad kiidavad Riot randade, vaatamisväärsuste ja vaadete eest.

4. Buenos Aires, Argentina

FOTO: Booking.com

Reisi La Boca värvikirevasse naabruskonda ja võid sealsete värviliste majade ees lausa eraldi fotosessiooni teha. Pikantsetest lihalõikudest kuni kirgliku tangoni – Buenos Airesest leiab igaüks midagi. Mine avasta Casa Rosadat (nn roosa maja), seisa ühel maailma sümboolseimal staadionil, La Bomboneral, kui Boca tulihingeline austaja või külasta Feria de Mataderose turgu, kus astuvad üles ka pärimusmuusikud ja -tantsijad. Kõige enam on reisijatele seal meeldinud kultuur, toit ja arhitektuur.

5. Kopenhaagen, Taani

FOTO: Booking.com

Kui reisid värvilisse Kopenhaagenisse, leiad eest munakivisillutisega tänavad, pastelsetes toonides linnamajad, küünlavalgel kohvikud ja sõbralikud hygge-nautlejatest kohalikud. Kopenhaageni parimad omadused on reisijate arvates vaatamisväärsused, arhitektuur ja jalutuskäigud linnas, mis loomulikult toimuvad maalilise ajaloolise Nyhavni kaldal, mida ääristavad värvilised linnamajad 17. ja 18. sajandist.

6. Bo-Kaap, Kaplinn, Lõuna-Aafrika

FOTO: Booking.com