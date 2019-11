Küsitlus: just nende avalausetega saad selle kena kutiga jutujärjele

Kanada Halifaxi ülikooli psühholoogid eesotsas Maryanne Fisheriga otsustasid välja uurida, milliseid lähenemislauseid naised kasutavad ja milliseid nad üldse peaksid kasutama, et kuti tähelepanu ja süda võita. Teadlased lähtusid kolmest lähenemise kategooriast: otsekohesest, naljatlevast ja süütust ning avastasid, et kõige paremini toimib meeste puhul otsekohene lähenemine.

Otsekoheses kategoorias olid nendeks: «Tahaksid koos mõned dringid teha?», «Sul on väga ilusad silmad.», «Kas annaksid mulle oma numbri?», «Sa oled nunnu.»

Naljatlevas kategoorias kasutati: «Kas teeme juttu ka või flirdime kaugelt edasi?», «Näen sind tihti siin, sina oled küll vist baari parim klient!», «Kuna sina oled üksi ja mina olen üksi, võiksime ju koos olla!», «Minuga on lihtne, aga sinuga?»

Süütus kategoorias olid lähenemislauseteks: «Kas sa oskad mingit head jooki soovitada?», «Ma olen sind siin ennegi näinud, kas sa töötad siin?», «Kust sa selle tätoka said? Oli valus ka?», «Tere.»

Tulemuste analüüsist selgus, et kõige edukam oli otsekohene lähenemine. Samuti ei teinud paha naljategemine, kuid süütud küsimused olid kõige ebaedukamad. Seega leidis kinnitust asjaolu, et meestega flirtimise puhul toimib kõige paremini otsekohene lähenemine.

Uuringust tuli välja aga ka huvitav seos avalausete tõhususe ja naiste atraktiivsuse vahel. Kui üleüldiselt võib öelda, et igasugune naiste lähenemine on meeste jaoks meeldiv ja nende poolt teretulnud, siis välimuse hinnetest tuli välja, et vähem atraktiivseks peetud naiste puhul toimis kõige paremini naljatlev lähenemine.