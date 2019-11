Eestlane on suur, aga ülimalt valiv leivasõber

«Kogu Baltikumi pagaritoodete turg on muutumas. Rahvaarvu kahanemise tõttu on vähenenud tarbimismahud kõigis Balti riikides, kuid see-eest on pagaritööstuse toodangu väärtus tõusnud tänu lisandväärtusega ja uuenduslikele toodetele,» sõnab Fazeri turundusjuht Riina Eedra.