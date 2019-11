Sel põhjusel tuleks lõhnaküünlad jätta ostmata

Kellele ei meeldiks hästilõhnav kodu, kus lõhnaküünlad, ruumispreid ja lõhnaviirukid annavad eriliselt hubase atmosfääri?! Seega pole suur ime, kui tuled poeretkelt koju järjekordsete küünaldega. See on iseenesest väga kena ja tore, aga kui tegu on lõhnaküünaldega, siis tuleks asjasse ettevaatusega suhtuda. Arvukatest uuringutest viimasel ajal on nimelt välja tulnud, et just need hästilõhnavad (sünteetilised) aksessuaarid võivad tervisele palju kahju teha, kirjutab John Naish Daily Mailist.