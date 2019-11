Tellijale

Perepoeg on selline veidi teistsugune. Ta on väga kindlameelne ning jääb kangekaelselt oma arvamuse ja otsuste juurde. Emana valmistab selline asi minule meelehärmi sama palju kui see mind rahustab. Ühest küljest on ju tore, kui poeg otsustab midagi ning jääb sellele siis ka kindlaks.