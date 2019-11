Tellijale

Detsembris võtab võimust number kuus. Ebausklikud inimesed ei peaks kartma ei number kuut ega 13. reedet, mis samuti detsembris meid ees ootab. Mida rohkem me end sellega ärritame, seda suurem on tõenäosus, et midagi läheb viltu. Seega ei tasu muretseda, vaid pane parem plaan paika, mis aitab raskematel päevadel toime tulla. Nii saad tunda end turvalisemalt ning detsembri keerdkäikudeks valmistuda.