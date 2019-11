Kuidas tähistatakse musta reedet Eestis?

Ameerikas järgneb must reede tänupühadele ning seal on sel päeval allahindlused aasta suurimad. Ühtlasi on must reede sageli stardipauguks jõuluostude tegemiseks. Eestis must reede ilmtingimata jõulukampaania avapauguga siiski ei seondu, kuid olulise tähtsusega ostupühaks on see kujunenud meilgi.

«Üldiselt teeb eestlane jõuluostud väga viimasel minutil. Paljud ei mõtle kuu aega ette, mida nad lähedastele kingivad. Meil on must reede pigem üheks võimaluseks, et soetada kaupu tavapärasest soodsamalt ning suuri oste sellele vastavalt planeerida,» ütles Helina Leif.

Keskuste turundusjuht möönab, et Eesti sooduspakkumised ei ole võrreldavad Ühendriikide pöörasusega. Samas on eestlane ka ameeriklasega võrreldes hoopis teistsugune tarbija. «Ameerikas on harjutud tegema sisseoste hulgi. Toitu ja igapäevaseid tarbeesemeid ostetakse ühe poeskäigu jooksul kolme või isegi viie kaupa, mis ei tähenda alati, et kaupluses selletõttu harvemini käidaks. Eestlane ostab täpselt nii palju, kui tal hetkel vaja on ja varusid väga ei hoia. Eriti täna, mil inimesed tarbivad oluliselt targemalt ning ostuotsuse tegemine ei tule liiga kiirelt.»

Siinkohal tuleks mõista ka kaupmeest. Allahindluskampaaniate puhul kehtib valem, mida rohkem on ostjaid, seda suurem on allahindlus. «Enamus poodide allahindlusi jäävad vahemikku kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti. Sellegipoolest tuleb iga aastaga juurde suuremaid soodustusi, mis ulatuvad viiekümne ja isegi seitsmekümne protsendi juurde. See näitab, et siinsed ostjad päris ükskõiksed musta reede osas ei ole ja iga aastaga tullakse sellega üha rohkem kaasa,» sõnab Leif. «Lisaks hoiame musta reede ajal keskuseid tavapärasest kaks tundi kauem lahti ehk kuni kella üheteistkümneni õhtul.»

Enamus Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste allahindlustest üle kolmekümne protsendi sel aastal ei ulatu. Kuid nagu ütles ka turundusjuht, siis külastajate arvu tõusuga julgevad ka kaupmehed allahindlusi suurendada. Näiteks on Kristiine keskuse musta reede pakkumiste seas pesupoes Triumph valik tooteid -70% ja kõik täishinnaga tooted -30%. Eesti Optika prillipoest saab Musta Reede ajal uued prillid -40% soodsamalt.

Kingapoes A.B.C. King ja moepoes Lee&Wrangler saab tooteid pärishinnast poole odavamalt. Hetkel eriti trendikas rõivabränd Levi’s laseb samuti hinnad 50% alla. Rocca al Mares on rahvusvaheliselt tuntud disainer Karen Milleni looming 70% soodsam.

Osa kaupmehi ei pane oma toodetele kindlaid protsendiga allahindlusi. Näiteks on elektroonikapoel Klick mitmed tooted soodsama hinnaga müügis ning XS Mänguasjad on pannud valiku laste mänguasjadest märkimisväärselt odavama hinnaga müüki. unustatud ei ole ka koduloomi - PetCitys on valik loomatoitu 50% soodsamalt.

«Jälgides tarbija käitumist musta reede osas veelgi, siis on Google näiteks avaldanud, et novembri alguses otsivad inimesed tootegrupi põhiseid pakkumisi, sisestades otsingumootorisse märksõnad nagu «Black Friday või musta reede pakkumised kosmeetikale», «Diivanite soodustused musta reede ajal jne. Kuu keskel hakatakse guugeldama juba kindlate brändide musta reede pakkumisi,» avaldab Leif.

Kuigi valitsev suhtumine musta reede osas on skeptiline, muutub «püha» Eestis iga aastaga aina populaarsemaks. «Eelmisel aastal oli Kristiine keskuses musta reede ajal tavalise kuu lõpu reedega võrreldes 32 protsenti rohkem inimesi. Rocca al Mare keskuses oli külastajate arv lausa 66 protsenti tavapärasest suurem.