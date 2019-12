IWCT president Faize Akçaba: koos me suudame midagi muuta!

Nagu ütleb IWCT president Faize Akçaba, aitab 1993 asutatud IWCT Eestisse ajutiselt kolinud naistel end uues keskkonnas sisse seada ja teiste saatusekaaslastega kohtuda. «Meie liikmed on nii välismaalased, kes on kolinud Eestisse, kui eestlased, kes on elanud välismaal vähemalt kolm aastat. Erinevate sotsiaalsete ürituste kaudu aitame oma liikmetel aru saada eesti kultuurist, traditsioonidest ja ajaloost — ning seda hinnata. Üks meie peamisi eesmärke on olnud aga heategevuslike ürituste organiseerimine, et toetada eeskätt naiste ja lastega seotud heategevust. Viimase 25 aasta jooksul oleme kogunud üle 350 000 euro ja toetanud enam kui 22 heategevust ning viimased 14 aastat on meie annetuste kogumise lipulaevaks olnud Rahvusvaheline Jõululaat. Seda korraldavad meie pühendunud vabatahtlikud, keda toetavad üritusel osalevad Eestis asuvad saatkonnad ja sponsorid.»