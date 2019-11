Selle vea teevad jõulude ajal peaaegu kõik

Kasuta õiget kuusejalga!

Mispärast on kuusejalad õigupoolest nii suured? Kas siis ei piisa mõnest väiksemast, kergemast ja lihtsamast jalast?! Vastus on, et ei piisa tõesti. Kuusejala juures on selle veereservuaar ülimalt tähtis — ja sellest ei tuleks mingil juhul loobuda. Puu peab seisma nimelt kogu aeg vees, et ta saaks piisavalt vett. See ei kanna hoolt mitte ainult selle eest, et puu ei kuivaks liiga kiiresti ära ega hakkaks okkaid ajama, vaid eelkõige pole korralikult veega varustatud kuuse puhul karta kiiret süttimist, kirjutab Freundin. Järgnev video annab kahe jõulupuu erinevusest aimu.