Ekspert selgitab: suurimad vead, mida me nuudleid süües teeme

Nimelt selgub, et me olemegi kõik nuudleid alati valesti söönud. Jaapani toidu ekspert Bonnie Chung selgitas Mirrorile, kuidas tegelikult tuleks ramenit süüa.

Chungi sõnul tuleb kõigepealt võtta kauss kahte kätte ning alustada puljongi nuusutamisest. Seejärel haara pulkadega ramenist ning tõmba need vedelikust välja. Kummardu suuga kausi kohale, et tilgutamist ennetada, ning toruta huuli. Seejärel tõsta nuudlid huultele ja kuku luristama – mida lärmakam, seda parem! Ning ei, see pole ebaviisakas, nii tulebki nuudleid süüa!

Bonnie sõnul on veel üks viga, mida inimesed sageli teevad, nuudlite ülekeetmine. Nagu pasta, peaks ramengi alati jääma al dente ehk poolkõva. Kindlasti tuleb nuudlid enne roale lisamist aga ära loputada, et eemaldada tärklise jäägid, siis nuudlid ei jää kleepuvad. Ning tark on need panna jääkülma vette, kuniks teisi asju ette valmistad. «See võib tunduda napakas, aga jäässe panemine aitab ennetada nuudlite edasi küpsemist ja liiga lödiks muutumist,» selgitab Chung. «Ja kui sa oled valmis serveerima, piisab, kui soojendad neid kümme sekundit kergelt keevas vees.»