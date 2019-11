Suur uuring paljastas: just neid roogasid söövad eestlased lõunaks enim

Keskmine eestlane sööb vähemalt kolm korda päevas, kuid enamikul on ka harjumus süüa suupisteid toidukordade vahele, eriti lõuna- ja õhtusöögi vahel. Samas on uus trend tõusuteel – inimesed otsivad tervislikke alternatiive, et oma isusid rahuldada. See turu-uuringu firma Nielseni ja Nestle Balticu korraldatud suuremahulisest eestlaste toitumise harjumusi kaardistavast uuringust.

Küsitlusest selgus näiteks seda, et 16% eestlastest ei söö hommikusööki. Nendest kaks kolmandikku ei tee seda sellepärast, et ei tunne selleks vajadust. Ülejäänutel ei ole lihtsalt hommikuti aega. Hommikusöögi valmistamiseks kulutatakse keskmiselt 17 minutit. Nende seast, kes hommikust söövad, teevad 93% seda kodus. Hommikusöögi menüüsse kuulub peamiselt juust, muna (erineval kujul), leib ja vorst.

Suupisteid tarbitakse päeva jooksul erinevalt – näiteks hommiku- ja lõunasöögi vahele peamiselt kohvi ja puuvilju.

Lõunasööki süüakse rohkem - vaid 10% tunnistab, et nad ei söö lõunat. Neist omakorda pea pooled kinnitavad, et ei tunne selleks vajadust ja kolmandik ei leia lihtsalt aega selleks, mistõttu kinnitavad nad enda keha päeva jooksul snäkke tarbides.

Enamik (68%) söövad lõunat väljaspool kodu, põhiliselt töö juures. Lõuna peale kulutatakse keskmiselt 6,10 eurot. Peamiselt süüakse suppi, pisut vähem praade (mis sisaldavad liha) ning köögivilju ja salatit. Noorema sihtrühma seas (18-25 aastat) koguvad populaarsust pastaroad. Lõunatoidu valmistamiseks kulub tööpäevadel keskmiselt 32 minutit ja puhkepäevadel 38.

Kõige populaarsem supp on peedisupp (47%), millele järgnevad kana- (38%) ja lihasupp (38%). Salatitest valmistatakse kõige enam juurvilja salatit (57%), sellele järgneb kartulisalat (29%). Populaarsust koguvad ka rohelised salatid (27%).

Lõuna- ja õhtusöögi vahele tarbitakse eelkõige juurvilju, šokolaade ja muid suhkrutooteot. Eestlaste söövad snäkina hilisõhtul kõige rohkem võileibu, liha, puuvilju ja maiustusi. Eraldi tuli uuringust välja ka see, et 15% inimesi on harjunud õhtuti snäkkimise kõrvale õlut ja 11% veini jooma.

Õhtusöögi on oma menüüst välja jätnud ainult 3% vastanutest. Enamik ei tunne vajadust õhtul süüa ja kuuendik vastanutest tunnistas, et jõuavad liiga hilja söömiseks koju. Õhtusööki süüakse kodus: vaid 2% vastasid, et käivad regulaarselt väljas söömas ja kulutavad selleks keskmiselt 5,60 eurot. Populaarseim söök hilisel ajal on juurviljad ja salatid, sellele järgnevad traditsioonilised Eesti praed ja lihatoidud. Kodus maksab toiduvalmistamine keskmisele eestlasele 16 eurot ja toitu valmistatakse üldjuhul ahjus.

Vaid üks neljandik vastanutest kinnitasid, et ei tarbi erinevaid suupisteid päeva jooksul. Eelkõige on näksimine levinud noorte seas. Snäkid on eriti tavapärased noorte vastajate seas. 73% vastanutest tunnistasid, et neil on päeva jooksul momente, kui nende käsi haarab mõne snäki järele. Puuviljad on kõige populaarsemad vahepalad – 80% suupistetest, mida tarbitakse hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi vahel, on puuviljad, millele järgnevad pähklid ja kuivatatud puuviljad, maiustused ning piimatooted (nende osakaal oli 30-40%).