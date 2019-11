Ohtlikud sihtkohad: need maad on 2020 kõige ebaturvalisemad

SOS International pani koostöös konsultatsioonifirmaga Control Risks kokku 2020. aasta reisiriskikaardi «Travel Risk Map», kus planeedi rahvad ja maad on kategooriatesse jagatud kolme kriteeriumi järgi: kui kõrge on terrorioht või oht sotsiaalseteks rahutusteks? Milline on meditsiiniolukord? Kui ohtlik on tänavaliiklus?