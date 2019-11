Nädala inglikaardid. Esivanemad koonduvad Kalade toetuseks, Veevalaja võtab elu kirglikult

Tellijale

Nädal algab sellega, et Kuu loomine algab Skorpionist. See tähendab, et pinnale tulevad väga sügavad spirituaalseid ja vaimseid teemad, sinu ülesandeks on need vabastada või neid teadvustada. Kes neist Skorpioni poolt üles tulevatest jamadest lahti soovib saada, peab ootama jääma täiskuud. Sest täiskuu ajal on Kuu Kaksikutes, mis tähendab, et on võimalik oma vaimsetele teemadele vaadata objektiivselt, ratsionaalselt, nendest kumbagi eelistamata. On võimalik lahti lasta vabamalt, ilma nostalgitsemata või minevikust kinni hoidmata.