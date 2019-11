Mida käekiri su kohta reedab?

Ometi ütleb meie käekiri meie iseloomu kohta väga palju. Kui oskad vaid välja lugeda — ja grafoloogid seda oskavad. Grafoloogia eksisteerib juba 17. sajandist, isegi grafoloogide kutseühing on olemas. On kolm põhipunkti, mille järgi analüüsitakse iseloomu käekirja järgi: suurus, kuju ja kalle, kirjutab Cosmopolitan.

Suured tähed: sa oled uhke, sõbralik ja avatud ning enesekindel. Peale selle on sul palju mõtteid ja plaane, mille sa töötad pisima detailini välja.

Keskmine käekiri: Sa oled tasakaalukas, ettenägelik ja sul on terve arusaam inimesest.

Väike käekiri: sa mõtled majanduslikult, optimeerivalt ja positiivselt. Mõnikord sa kaotad ennast detailidesse ja unustad kõik enda ümber, nii et oled üllatunud, kui asjad ei lähe päris nii, nagu sa endale ette kujutasid.

Väiksemaks muutuv käekiri: sa oled pisike palavikuline närvipundar. Sageli on sul ülikiire ja niivõrd palju teha, et oled sellepärast ka üsna kannatamatu.

Teravad kirjatähed: jäigad, teravad käekirjad annavad tunnistust auahnest isiksusest, kellel on tublisti temperamenti.

Ebaühtlased «lainetavad» kirjatähed: sinu eneseteadvus on VÄGA suur. Sa oled pigem ekstravertne ja sinus on see miski, mis teeb sust #girlbossi.