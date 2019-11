Eesti kuulsaim nais-striimer Carms: õelad kommentaarid ei lähe enam ammu hinge

Verbaalset ahistamist on küllaga, sest naine internetis, eriti veel mängumaailmas, tundub paljude inimeste jaoks ikka üsna haruldane nähtus olevat. Mõnikord satub selliseid sõimajaid ka minu striimi kommentaariumisse, sellest ei pääse, aga õelad kommentaarid ei lähe enam ammu mulle hinge. Lõpuks harjud sa nendega ära ning kasvatad paksu naha, see on juhtunud ka minuga. On väga kurb näha, et inimesed täidavad ennast sellise vihkamisega ning raiskavad oma aega teiste maha tegemisele. Ma arvan, et taolistel kommenteerijatel on endal elus midagi väga olulist puudu või nad ei oska lihtsalt muud moodi inimeste tähelepanu võita. Ise üritan ma "sisuloojate draamast" võimalikult palju eemale hoida, sest kellelgi on alati midagi öelda, see on tavaline, kuid ma leian, et sellest tuleb lihtsalt üle olla.