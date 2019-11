Raheli rasedusblogi: juhend rasedatele, kuidas sõpradele joomist mängida ja mitte vahele jääda

Tegin eelmisel nädalal viis rasedustesti ja kõigil neil oli kaks joont. Kaks väga heledat, väga hädist joont. Dr Google kinnitab mulle, et ükskõik kui hele, teine joon on teine joon, aga kahtlus on ikkagi hinges. Otsustame mehega, et me ei räägi kindlasti sellest veel mitte kellelegi, sest mine tea, mis võib veel juhtuda.