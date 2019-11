Mida soeng su iseloomu kohta reedab?

On naisi, kes ei tunne mingit hirmu juuksurikääride ees — kord lehvitavad nad uhkelt oma metsikuvõitu lakka, kui juba on nad androgüünsed siilipead. Juuksed ju kasvavad! Teised hoiavad uhkelt oma pikkadest kiharatest kinni ja lasevad vaid vastumeelselt otsi tasandada. Juuksed on ikkagi naise ehe! Kolmandad aga ei vahetaks oma selge ja täpse joonega poisipead (eriti teatud east alates) mitte ühegi teise lõikuse ega pikkuse vastu. Mida see meie kohta ütleb? Barbara on koostanud kiire soengute välimääraja:

1. Lühikesed juuksed — pragmaatiline

Lühikesed juuksed on praktilised, ülimalt moes ja nendega pole mingit mässamist. Vähemalt päris lühikestega mitte. Tõused üles, sätid vähe ja ongi korras. Igal juhul ei midagi keerukat, kõik peab kibekähku käima ja hea välja nägema. Poisipeaga naised kasutavad oma aega parema meelega kõigeks muuks kui juustega jahmerdamiseks. Lisaks sellele on nad enesekindlad, julged ja tugevad. Sest lühikeste juuste puhul ei saa sa ühte asja teha: ennast ära peita. Lühikesejuukselisi säravaid naisi peetakse ka kontaktialteiks ja aktiivseiks.

2. Bob — klassikaliselt ilus

Bobiga ei saa mööda panna. See on ilmselt kõigi aegade kõige ajatum trendilõikus. Ta võib olla lühike, keskmine või pikk, sile, laines või lokkis ... Võid selle lõksudega kinnitada, rangelt taha kammida või hoopis uhke punutise püstitada. Kõik toimib ja tuleb vaid selle päeva lemmiksoeng välja mõelda. Mida see kandja kohta ütleb? Bobi kandja pole väidetavasti eriti otsusekindel, kuna see pole õieti ei lühikeste ega pikkade juuste soeng. Aga just see teebki bobi-kandjad nii paindlikuks! Nad on alati kõigele uuele avatud, lõbusad ja mitte mingil juhul igavad, sealjuures usaldusväärsed ning kahe jalaga maa peal.

3. Õlgadeni juuksed — kahevahel

Õlgadeni juustega on asi üsna samamoodi nagu bobiga: selle juuksepikkusega naised on lõbusad, tõmbavad heameelega kõigi pilgud endale, samas aga unelevad teinekord meelsasti ka omaette ning uitavad muudes maailmades. Nende suurim probleem on see, et kuna otsuste tegemine on neile nii raske, lükkavad nad pidevalt oma otsustamist edasi.

4. Pikad juuksed — naiselik