Sa oled täpselt nagu mu ema! Uuring: miks sarnaneb naine nii sageli oma mehe emale

Tavaliselt on terve hulk iseloomujooni, mida me oma vanematelt üle võtta ei tahaks. Enamik on öelnud midagi sellist nagu «Ma ei taha kunagi muutuda selliseks nagu mu ema/ isa». Kuid see, mis tundub ühele vastuvõetamatu, võib teisele just meeldida, kirjutab Monda Magazin.

Fraasi «Sa oled täpselt nagu mu ema!» ei ole reeglina ühelgi naisel tore oma mehe suust kuulda. Heteroseksuaalsete briti meeste seas läbiviidud küsitlus aga näitas, et sellel võib teatav eelis olla, kui partner sarnaneb mehe emale.

Antud uuringust selgus nimelt, et naispartneril on enamasti mehe emaga sarnased jooned. Sealjuures ei peeta silmas ilmtingimata välimust. Rohkem puudutab see ikka iseloomujooni, mis tekitab mehes ilmselt kiiremini usaldust — ehk siis meenutavad mehe enda ema. Uuringu jaoks pidid nii mehed, nende partnerid kui ka emad vastama detailsele küsimustikule. Küsimused puudutasid muuhulgas näiteks nii kaastunnet kui suhtumist monogaamiasse.

Pärast analüüsi sai kiiresti selgeks: alateadlikult eelistavad mehed ilmselt omaenda ema iseloomule sarnast inimest.

Suhe oma emaga? Mitte iial!

Et mehed ei taha just eriti meelsasti kuulda, kui nende partnereid võrreldakse nende enda emaga, näitab agentuuri Parship ulatuslik küsitlus. Enam kui 57 protsenti meestest on täiesti veendunud, et tema ema ja sõbranna on täiesti erinevad ja neil pole mitte mingisuguseid ühiseid jooni. Tõde peitub aga mujal.

«Kui esimeste suhtekogemustega tahetakse eelkõige vanematekodust eralduda, siis tõendavad arvukad uuringud, et reeglina hakatakse tundma üha suuremat tõmmet nende inimeste poole, kellega on teatav sarnasus, mis puudutab päritolu, haridustausta ja väärtusi,» selgitab diplomeeritud psühholoog Markus Ernst Parshipist. «Ka selle taustal mängib oma ema kui «esimene naine» mehe elus hilisemal partnerivalikul erilist rolli ideaalkuvandi mõttes — nagu uuring näitab toimub see mõjustamine aga pigem alateadlikult tasandil.»