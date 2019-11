«Naistejutud». Karl Robert Saaremäega kirest, kriisidest, kaksikleegist ja Peeter Paani sündroomist

Kas selleks, et areneda ja õppida, peab alati läbi elama mingi suure kriisi? Mis või kes on kaksikleek ja kas seda on ellu vaja? Kuidas üldse elu mõtestada - kui me kõik oleme tegelikult armastus, siis miks me vahepeal tee kaotame? Inimesed on üldse ühed huvitavad duaalsed olendid - meis on nii võimas elutahe kui ka enda tapmise tahe. Miks see nii on? Ja kuidas selle kõigega käib kokku Peeter Paan (ja temanimeline sündroom)?