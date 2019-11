3 põhjust, miks kiirnuudlid on tervisele kahjulikud

On palju riike, kus kiirnuudlid on loomulik osa toidulauast. Ka meil on tegemist roaga, mida armastavad ühtmoodi nii vaesed tudengid kui kiirustavad noored. Selle valmistamine võtab paar minutit, mistõttu pole vaja imestada, miks ramen-nuudleid nii väga armastatakse.