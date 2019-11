Kuukalender: kuidas ennustada sündiva lapse sugu

Õnneks on meil moodne meditsiin, tänu millele teavad vanemad juba õige pea, mis värvi värvida lastetuba, kuid alles hiljuti neid võimalusi ei eksisteerinud. Inimene on aga loomult uudishimulik olend ning Dailyhoro.ru toob välja ühe viisi, kuidas väidetavalt kuukalendrit kasutades soo kindlaks saab teha.

Lisaks võid sa vaadata, millises tähemärgis oli eostamise ajahetkel Kuu. Kui see oli Kaksikutes, Lõvis, Kaaludes, Veevalajas, Amburis või Jääras, siis on oodata tütart. Kui Kuu oli aga Vähis, Neitsis, Skorpionis, Kaljukitses, Kalades või Neitsis, siis on tulekul poeg.