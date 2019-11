22 küsimust, mida oma partnerilt kord aastas küsida

Kui sa oled kellegagi kaua koos olnud, on rutiin kerge tulema. Nii võivad partneri vajadused sootuks ununeda. See, et nad parasjagu millegi üle ei kurda, ei tähenda, et nad ka päriselt rahul oleksid. Paariterapeut Lesli Doares ütleb väljaandele BestLife, et lisaks sellele on eriti teatud tüüpi naistel kombeks pigem endasse tõmbuda, kui asjalood on juba väga halvad – ning nende lahkumine võib partnerile väga ootamatult tulla. «Kui ta on aastaid proovinud suhet parandada, kuid järsku enam sellest ei räägi, siis võib olla, et ta planeerib juba suhte lõppu,» ütleb Doares.

Ka meestel on tunded, mida nad sageli armastavad endasse peita, nii et omavaheline suhtlus on kindlasti suhtes ülimalt oluline. See ei tähenda, et te peaksite iga päev oma suhet lahkama, aga aeg-ajalt, näiteks kord aastas, võiksite oma kallimalt järgmisi küsimusi küsida küll. Muidugi ei tasu seda nimekirja välja printida ja järjest lahkama hakata. On oluline, et sa aga iga seda küsimust millalgi küsiksid – nii saab su partner tunda, et sa päriselt temast hoolid ning teie suhe tugevneb.

«Kuidas ma saan su päeva paremaks muuta?»

Kirjanik Richard Paul Evans kinnitab, et see lause muutis tema suhet oma abikaasaga kardinaalselt. «Seinad me vahelt langesid.»

«Mida ma saaksin teha, et sa tunneksid end armastatumana?»

«Mida ma saaksin teha, et sa tunneksid end rohkem austatuna?»

Pastor Philip Wagner usub, et iga abieluprobleemi taga on austuse probleem. Olgu asi finantsides, seksuaalsuses või erinevustes – keegi tunneb, et teda ei austata.

«Mida ma saaksin teha, et sa tunneksid, et sind mõistetakse paremini?»

Sa võid arvata, et tunned oma kallimat läbi ja lõhki, aga inimesed muutuvad.

«Mida ma saaksin teha, et sa tunneksid end turvalisemalt?»

«Mida ma saaksin teha, et sa tunneksid end rohkem hinnatuna?»

Tänulikkus on imeline asi, mille olemasolu suhtes aitab üle saada paljudest muredest.

«Oled sa õnnelik?»

See on pommküsimus, kuid sa peaksid seda ka enda käest aeg-ajalt küsima, et olla kindel: vastus on jah.

«Kuidas sa kujutled meie ühist tulevikku ette? Mida me saaksime teha, et seda eesmärki saavutada?»

«On sul suuri unistusi, mida sa pole minuga veel jaganud? Ja kui nii on, siis kas ma saan kuidagi aidata sul neid saavutada?»

«Kui sa saaksid meie abielu/suhte juures üht asja muuta, mis see oleks?»

«Mis on sinu kõige õnnelikum mälestus meist koos?»

«Milline sa tahaksid, et meie sekselu oleks?»

See võib olla veider küsimus, kuid pikas suhtes paarid unustavad sageli seksist rääkimise, enne kui on liiga hilja.

«Mis on sinu arusaamine ideaalsest suhtest?»

Niimoodi sõnastades saab su kallim vastata teoreetiliselt, ilma konkreetselt teie suhet lahkamata.

«Kuidas sa tunned, et meie suhe läheb?»

«Mida ma saaksin teha, et näidata, kui väga ma sind armastan?»

«Kuidas sulle tundub, kas me veedame piisavalt aega koos?»

«Kus sa meie suhet viie aasta pärast näed?»

«Kas on midagi, mida ma saaksin teha, et su päev oleks kergem?»

«Kellel meie sõpradest ja sugulastest on sinu meelest kõige parem suhe ja miks?»

Nagu ideaalse suhte küsimus, annab seegi su partnerile võimaluse rääkida ehk kitsaskohtadest, mida ta tajub, ilma et peaks teie suhet lahkamiseks lauale lööma.

«Mida sa pead andestamatuks ja miks?»

Ära eelda, et sa tead, mis on su kallima jaoks suhtepurustaja.

«Miks sa mind armastad? Ja millal sa tunned enim, et mina armastan sind?»

Paljud neist küsimustest võivad olla mõtlemapanevad ning sundida sind enda käitumist parandada. On vaid loogiline, et mõni neist tekitab sinus ka head tunnet ning näitab, mida sa õigesti teed.