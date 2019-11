Inimesed hämmingus: 595 eurot kingade eest, mis meenutavad tolmulappi?

Nimelt võrdlevad paljud inimesed neid karvaseid disainerbrändi kingi odava puhastuslapiga. «Ma armastan kingi. Mul ei oleks midagi Jimmy Choo kingapaari vastu… Aga nende näol on küll tegu täieliku jamaga. Mis asjad need üldse olla tahavad? 595 eurot selle eest, et mul oleks murumätas või karvavaip jalas?» avaldas üks sotsiaalmeedias arvamust. «Vabandust Jimmy Choo, aga ma ei taha maksta 595 eurot, et tolmulappi jalanõuna kanda,» kirjutas teine.