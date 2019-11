4 asja, mida ripsmetehnikud tahavad oma klientidele südamele panna

1. Ütle kohvile «ei»

Ära haara enne ripsmete hooldusesse minekut kohvi järele. Ripsmetehnikute sõnul paneb kohv inimeste silmad värelema ja see omakorda muudab ilutegijate töö väga raskeks.

See ei tähenda, et sa peaksid õhtuse hoolduse puhul terve päeva kohvi vältima, lihtsalt mõned tunnid enne oma aega.

2. Ära mine hooldusesse meigiga

Me ei ütle, et sa peaksid terve päeva meigivabalt ringi jooksma (kui see pole just sinu soov), kuid kindlasti tuleks silmameik enne oma hoolduseks broneeritud aega maha võtta.

Aga miks? Iga hoolduse jaoks on ettenähtud kindel aeg. Kui tehnik peab kulutama aega sinu ripsmete puhastamisele, siis selle võrra vähem on tal aega, et sulle uued kaunid ripsmed paigaldada.

3. Pane telefon aegsasti hääletuks

Üsna frustreeriv on kuulda oma telefoni vibreerimas ja häälitsemas, samal ajal kui pead silmi rahulikult kinni hoidma. Sellegipoolest ära palu oma ripsmetehnikul neid sõnumeid ette lugema hakata, see aeglustab nende tööd. Kõige parem oleks telefon hääletuks panna ning seda vaikset aega võimalikult palju nautida.

4. Puhasta oma ripsmejoon alati