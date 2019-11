Elizabeth oli juba 13-aastasena kindel: ainult Philip või üldse mitte keegi

Nad on 72 aastat abielus olnud ja üle 80 aasta teineteisesse armunud. Aadlike ekspert Thomas Kielinger kõneleb väljaandele T-online, et kuninganna ema ei olevat tütre valikuga sugugi päri olnud ja eelistanuks, et tütar abielluks pigem kellegagi Inglise kõrgaadli hulgast, aga selle soovituse «lükkas Elizabeth alati tagasi. Tema oli kindel: kas see mees või üldse mitte keegi — 13-aastaselt. See on märkimisväärne.» Hetkel on kuninganna Elizabeth 93- ja prints Philip juba 98-aastane.