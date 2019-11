Just NEED neli tähemärki on kõige paremad kaisutajad

Sõnn (20.aprill-20.mai)

Kuigi Sõnnid ei armasta oma emotsioonidest rääkida, siis on nad maamärgina ikkagi väga sisse võetud füüsilisest lähedusest. Nad on väga füüsilised inimesed ning kompimismeel on neile oluline, seega armastavad nad mugavaid kohti, kvaliteetsest materjalist voodipesu ning oma partneriga läheduse jagamist. Pärast väsitavat päeva ei ole Sõnni jaoks midagi paremat, kui oma kaaslast öö otsa kaisus hoida, mässides talle tihti ümber nii käed kui ka jalad. Ära lase ennast sarvedest heidutada, Sõnn on paras kaisukoll!

Jäär (21.märts-19.aprill)

Kuna Jäärad soovivad olla kõiges parimad, siis pole ka ime, et nad on väga head ka kaisutamises. Neile meeldib oma partneriga suhelda ning Jäära jaoks on oluline leida just selline kaisutamispoos, mis mõlemale osapoolele mõnus tunduks. Lisaks poosile tahab Jäär, et toatemperatuur oleks paras, et tekk oleks täpselt õiges kohas, et kellegi käsi kaisutamise käigus ära ei sureks - nad tahavad, et nende partner tunneks ennast hoitu ja armastatuna.

Vähk (21.juuni-22.juuli)

Veemärgina on Vähid alati valmis oma tunnetest rääkima ning teevad seda meeleldi ka kaisutamise ajal. See koorikloom vajab oma suhtes palju lähedust, nii mentaalset kui füüsilist. Nad armastavad oma kaaslasega kaisutada ning see aitab neil tunda end teise poole seltskonnas ohutult ning turvaliselt. Vähid on kaisutades ka väga tähelepanelikud ning võivad partnerit hoides päris palju ringi vingerdada, kuid seda selle nimel, et mõlemal oleks nii mugav kui veel olla saab.

Lõvi (23.juuli-22.august)