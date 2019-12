Vaata otse! «Roaldi retked» lõpetab hooaja maaliliste Šveitsi mägede vahel

«Vanus on kõigest number, sest sa oled täpselt nii vana, kui ise otsustad». Need mõtteterad andsid inspiratsiooni ja julgust ühele kuuekümneaastasele Pärnu keevitajale, kes kolis alles sel kevadel paaripäevase etteteatamisega Šveitsi tööle. Seal ootas teda ees tütar Hanna Maarja, kes paar aastat tagasi sinna oma mehele järele kolis.

Sergei ja Hanna Maarja on ehedad tõestused sellest, et veri on paksem kui vesi, ja sa võid teha suure elumuutuse ka siis, kui pensioniiga juba ees terendab.