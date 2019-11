Kaugetel 1970ndatel ilmusid esimest korda Bulgaaria selgeltnägija Vanga ilmutused tulevase Venemaa presidendi Vladimir Putini kohta. Ning arvestades, kui sageli on Vanga ennustused teiste riikide ja riigijuhtide kohta täide läinud, on inimesed väga agaralt valmis uskuma seda, mida Vangal Venemaa saatuse kohta öelda on.