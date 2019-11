Pornostaarid paljastavad: pornofilmivõtted, mis on ekraanil kuumad, aga tegelikkuses täielik jama

Tegevad pornostaarid otsustasid Huffpostile ausalt ära rääkida, milline vaev on tegelikult kogu selle ideaalse etenduse taga, mis võtteplatsilt sinu arvutiekraanile jõuab. Kõik pole sugugi kuld, mis hiilgab!

Pornostaar Kelley Cabbana räägib, et teda meelitas pornotööstusse kogu see ilu ja glamuur, mis pornoajakirjadest ja -filmidest välja paistis.

«Naised olid nii kaunid ja nende kehad lihtsalt ideaalsed. Isegi oraalseks oli nii lihtne, naised neelasid nagu see oleks parim jäätis maamunal,» meenutab Floridast pärit Cabbana.

Olles nüüd juba 10 aastat pornotööstuse palgal teab naine, et tegelikkus on nähtust kaugel. «Mina tunnen küll, et mulle valetati. Ma pole näinud veel ühtegi ideaalset või veatut ning venitusarmivaba keha.»

Sama kehtib ka kondiväänaja-vääriliste asendite kohta - need ei juhtu lihtsalt niisama. Panemaks paika kõik porno tõttu tekkinud illusioonid, rääkisid Cabbana ja mõned tema kolleegid ausalt välja, milline raske töö seksika filmi taga tegelikult on.

1. Hiigelpeenised on liialdus

«Üks tavaline peenis on 12-14 sentimeetrit pikk, aga pornos on sul kogu aeg mingisugused 25-sentimeetrised jurakad ees. Ma ise unustan tihti ära, mis tegelikult normaalne on ja üllatun, kui kohtan kedagi, kes on normaalsuuruses. Hiigelpeenistega kutid on spetsiaalselt välja otsitud ning ainult selle pärast välja valitud, nad ei pruugi osata näideldagi ning nad ei ole alati ka kõige ilusamad. Ma võin ainult ette kujutada, kuidas üks täiesti tavalise peenisega mees end tunda võib, kui mingeid monstrumeid ekraanil näeb, aga ma loodan, et nad peavad meeles, et porno on mõeldud lihtsalt fantaasiate kütmiseks.» - Theo Ford, 6 aastat staaži

2. Enamik naisi ei kriiska orgasmi saades pead otsast nagu pornos

«Valjud orgasmid on igal juhul liialdatud. Ma ei ole seda teinud sellest ajast saati, kui sain 18 ja üritasin filmides nähtut lihtsalt järele ahvida. Mitte keegi pole nii vali ja dramaatiline.» - Lindsey Leigh, 11 aastat staaži

3. Anaalseks pole kunagi spontaanne

«Anaalseks nõuab tohutult palju ettevalmistamist. Ükski näitleja ei ärka üles mõttega, et oh, täna tahaks anaali teha. Sa pead enne seda toitumist muutma, siis sööma lahtisteid ja siis kõhulahtisusevastaseid tablette, et end nii-öelda ära puhastada ja siis sa ei tohi süüa, et mingit seedimistegevust poleks. Ja muidugi kulub sul liitrite viisi libestit. Seda kõike aga ekraanil ju ei näe. Filmis tundub, et partner võib oma riista sinna lihtsalt möödaminnes sisse pista. Unustage ära. See vaene tüdruk on pidanud selleks päevi ette valmistuma.» - Ember Snow, 2 aastat staaži

4. Geiporno näitlejad ei pruugi ise geid olla