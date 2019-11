7 üllatavat fakti seksuaalfantaasiate kohta

Uuringut juhtis psühholoog Justin J Lehmiller ning selles osalenud 4175 ameeriklast kirjeldasid üksikasjalikult, millest nad fantaseerivad, kellest ja kus ning millised on nende seksuaalsed eelistused ja taust. Kogutud andmete põhjal tehtud järeldused on sinu ees.

Sinu fantaasiates esineb kõige sagedamini üks kindel isik: sinu partner

Kui oled parasjagu vallaline, on fantaasiate teine peakangelane kõige suurema tõenäousega mõni sinu eksidest. Küll aga ei ole partner või endine partner ainus, kes fantaasiates esineb, mõnikord toob vaheldust muu vabalt valitud külalisesineja

Kõige populaarsem seksfantaasia on... kolmekas! Kuid mitte ühtemoodi kõigi jaoks

Mõni tahab olla selles fantaasias tähelepanu keskpunktiks, teine aga eelistab, et kõigil oleks võrdne roll. Mõni soovib kolmekat tuttavate inimestega, kuid teine valiks parema meelega ideaalsed võõrad. Kolmekas võib olla ühine nimetaja, kuid igaühel on sellest just oma ideaalne ettekujutus.

Kolmekas on kõige populaarsem seksfantaasia, AGA - see on ka kõige tõenäolisem pettumuse valmistaja, kui see tõeks peaks saama

Seda jällegi seetõttu, et kõigil on sellest oma ettekujutus ning kolme peale igaühele sobiv stsenaarium kokku panna on päris keeruline. Tegelikult ei olegi asjal mingit stsenaariumit, nii et lõpuks on koos lihtsalt kolm paljast inimest, kellest keegi ei tea täpselt, mis ta tegema peaks.

Enamik meist kujutab end seksfantaasias teistsugusena ette

Olgu selles teistsugune kehakuju, nägu, vanus või isegi iseloom. Kusjuures mehed fantaseerivad tavaliselt, et nende peenised on teistsugused (loe: suuremad), naised aga kujutavad end ideaalilähedasema kehaga. Naised on oma fantaasiates ka tihti võimukamad kui tegelikkuses, mehed oma fantaasiates aga alistuvamad.

Meeste ja naiste fantaasiates on tegelikult palju ühist

Üldjuhul fantaseerivad mehed mitmest partnerist korraga ning naised romantilistest ja kirglikest kohtumistest. Uuringud on aga näidanud, et ka naised janunevad vähemalt fantaasiates seiklusjanu ning põnevuse järele, kuid mehed kujutavad ette midagi romantilist ja tundelist.

Üle kolmveerandi inimesi väidab, et tahab oma fantaasiat päriselt järgi proovida, kuid vähem kui kolmandik ka teeb seda

Seega tuleb välja, et fantaasia ja reaalsuse vahel haigutab suur lõhe. Samas ei olegi kõik fantaasiad elluviimiseks välja mõeldud, vaid on lihtsalt enda meelelahutuseks.

Enamik inimesi, kes oma fantaasia ellu viivad, jäävad tulemusega rahule