Eksperdid soovitavad: nii kuivavad märjad jalatsid kõige kiiremini

Kiireks kuivatamiseks ei tuleks kingi kunagi otse küttekeha peale kuivama panna ega ka ahju vahetusse lähedusse asetada, selgitab jalatsiekspert Claudia Schulz väljaandele t-online. See kahjustaks aja jooksul jalatsimaterjali. Nahk hakkab rebenema, kui jalatsid saavad liiga kiiresti kuivaks. Sama asi võib juhtuda ka siis, kui kuivatada kingi fööni abil.

Parem on kuivatada jalatseid toatemperatuuril. Eemalda võimalusel sisetallad ja topi jalatsitesse ajalehepaber. Viimane imab niiskuse endasse ja kiirendab veidike ka kuivamist. Paberit tuleb pidevalt vahetada ja niikaua, kuni kingad on lõplikult kuivanud. Liiga palju paberit muidugi ei saa panna, sest nii võib jalats lõpuks vormist välja minna.

Kui märgadel kingadel on nahktallad, siis võib nad nööripidi üles riputada. Nii saavad tallad rohkem õhku ja kuivavad ilma et tallanahk saaks kahjustada.

Et kingad liiga märjaks ei saaks, on tark kasutada impregneerimisvahendit. Kui ostad uued kingad, siis piserda need vahendiga kohe üle. Vihmaperioodil uuenda kaitset iga kolme päeva tagant.