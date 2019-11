Otsid armastust? Õpi kirjutama!

Hollandi kohtinguportaalide kasutajate seas läbi viidud uuring näitab, et profiilis leiduvas tekstis sisalduvad kirjavead või eBamäÄraSE sUUrtÄhE kasutamine jätavad inimesest lohaka ja hoolimatu mulje ning muutes ta potentsiaalsetele huvilistele vähem atraktiivseks. Tilburgi ülikooli teadlased eeldasid, et mitteametlikku ning internetis levinud kirjaviisi, näiteks mitmeid hüüumärke või emotikone kasutavaid inimesi nähakse seeläbi lahkete ning südamlikena. Tegelikult tuli uuringu tulemustest välja aga see, et soojemateks inimesteks peeti neid, kelle grammatika oli paigas ja ametlikum.

Oskus kirjasõnaga korralikult ümber käia on inimeste hulgas, kes endale potentsiaalset kaaslast valivad, kõrges hinnas. Keelevigu võidakse tõlgendada märgina halvast haritusest, tähelepanematusest, kohmakusest või võhiklikkusest. Käesolev uuring viidi siiski läbi pigem vanemate täiskasvanute seas, seega ütlevad teadlased, et ehk on noorema generatsiooni huvi kirjaoskuse vastu siiski veidi jahedam.

Keeleteadlased on internetis kasutatavat suhtluskeelt ja selle omanäolisi reegleid uurinud ning leiavad, et näiteks läbivalt väikese tähega kirjutamist peetakse märgiks pingevabast suhtlusest. Kui inimesed kasutavad kirjavahemärke ning suuri tähti korrektselt, siis võidakse seda tõlgendada hoopiski liigse reeglite järgmisena ning märgina sellest, et tegemist on kergesti solvuva inimesega. Et kohtinguportaalid tunduvad olevat põhjatud, siis päeva lõpus ei ole vahet, miks ühe või teise inimese profiil sulle ei meeldi, sest palju olulisem on see, kui hästi te omavahel päriselus kokku saades klapite. Ning kui kirjaoskus on sulle oluline, siis ehk otsi järgmine kord baarist kedagi, kellel on käes tänane ajaleht ning punane pastakas, vahendab Msn Lifestyle.