Kui palju kohvi on liiga palju?

Kui varem oli keeruline öelda, kui palju on liiga palju, siis nüüd on teadlased Lõuna-Austraalia ülikoolist tulnud lagedale uuringuga, et inimestel siiski on ohutu kohvikoguse ülempiir, millest südamehaiguste riski vältimiseks üle ei tasuks minna. Nimelt leidsid teadlased, et inimestel, kes joovad rohkem kui kuus tassi kohvi päevas on 22% suurem tõenäosus haigestuda südameveresoonkonna haigustesse kui neil, kes piirduvad 1-2 tassiga. Seega parima südametervise ja vererõhu seisukohalt on lagi kuue tassi juures päevas, mille ületamise korral hakkab kofeiin südamele negatiivselt mõjuma.

Uuringu tulemused leidsid ka seda, et väike kohvikogus omab südamele lausa tervislikku toimet, nimelt leiti, et kohvi mittejoojatel on 11% suurem risk südameveresoonkonna vaevusteks, kui neil, kes päevas 1-2 tassitäit lürbivad. See tulemus kattub ka 2017.aastal Euroopas tehtud uuringuga, mis leidis sarnaselt, et madalaim südamehaiguste risk on just mõõdukatel kohvijoojatel.