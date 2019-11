10 levinud viga, mida suhte alguses ikka ja jälle tegema kiputakse

Psühholoogid ja suhtenõustajad toovad The Guardiani vahendusel meieni kümme tüüpviga, mida uue suhte alguses tehakse. Vaata järgi, kas oled äkki mõne ise toime pannud!

1. Liigne pealehakkamine

Muidugi on igati normaalne olla uue suhte alguses elevil ja lootusrikas, kuid esimese paari nädala jooksul ei ole tarvis letti lüüa teie kahe järgneva kahekümne aasta plaani. Kui lood kohe alguses liialt plaane, siis sead suhtele raamid, mille sees ei saa suhe aga loomulikult areneda.

2. Jäigad veendumused

Standardid peavad olema, kuid neis ei maksa liialt kinni olla, eriti kohe alguses. Keskendu rohkem inimesele endale, mitte tema poliitilistele vaadetele või vegan-elustiilile. Kohtingud ei peaks olema nagu tööintervjuu, hääleandmisest ja toitumisharjumustest olulisem on lõpuks see, kuidas sa end koos temaga olles tunned.

3. Esinemine

Suhte alguses tahame end ikka parimast küljest esitleda - lahe tüdruk, kes kunagi ei hädalda ning on alati valmis kõike uut proovima ning näeb seejuures laitmatu välja. Alguses on lihtne etendust korraldada, kuid pikas perspektiivis muutub see väsitavaks. Lihtsam on kohe alguses olla sina ise.

4. Minevikuvigadest mööda vaatamine

Enne uude suhtesse hüppamist võiksid tegelikult mõelda, mida sul on õppida eelmistest suhetest, et uus suhe oleks õnnelik ja jätkusuutlik. Võib-olla on sul olnud kombeks emotsionaalselt kättesaamatute inimestega deitida? Võib-olla ei oska sa oma piire kehtestada. Need asjad tuleks kindlasti enne läbi mõelda.

5. Kiirustamine

Uue suhte dopamiinilaksu all tuleb kergesti peale tunne, et nüüd on kõik ja oled leidnud selle ühe ja õige ja nüüd tuleb suhte-etappidest läbi tormata nagu arvutimängus münte kogudes. Selleks pole aga mingit vajadust, eriti sõpradele ja perele tutvustamisega, sest algfaasis on ka see võimalus, et suhtest ei tulegi midagi välja.

6. Ohumärkide eiramine

Muidu nii ideaalne kutt, aga klienditeenindajatega on ebaviisakas ning eksidest räägib ainult halvasti. Kõik, mis ei klapi sinu ideaalse muljega su uuest silmarõõmust, väärib tähelepanu ning kui inimese käitumises on midagi, mis sinus ebamugavust tekitab, siis tuleks see suhe sinnapaika jätta.

7. Lakkamatu sotsiaalmeedias jagamine

Siin tuleb arvestada kahe asjaga: esiteks võib sinu üliagarus kõike jagada su partneri eemale peletada, sest mõjud klammerduvana, kui postitad iga viie minuti tagant oma suhterõõmu kohta. Teiseks on pisut piinlik, kui asjast siiski midagi välja ei tule.

8. Piiride mittekehtestamine

Suhte esimesed kolm kuud määravad ära kogu järgneva dünaamika. Kui sa selle aja jooksul teed kõike partneri tahtmise järgi, on hiljem väga raske ennast kehtestada ning oma piire paika panna. Paljud kardavad oma seisukohtade eest seistada, sest põevad, et hirmutavad kaaslase minema. Tegelikult on see mõttekohaks: kas sa tõesti peaksid olema koos kellegagi, kes pigem põgeneb kui sinu piiridest lugu peab?

9. Seksuaalse sobimatuse tühi-tähjaks pidamine

Alguses ei peagi seks jalustrabav olema, sest õpite alles üksteist tundma ja harjute üksteise kehadega. Kui aga asjad linade vahel on järjepidevalt paigast ära ning ei parane kuidagi, siis ei ole te paraku teineteisele loodud. Seksuaalne klapp on väga oluline tegur ja selle puudumist ei maksaks tähelepanuta jätta.

10. Liigne saadaval olemine