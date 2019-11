Mis juhtub su kehaga, kui kuu aega liha ei söö?

Ent su halva enesetunde taga peale lihasöömisega (ajutise) lõpparve tegemist ei pruugi olla ainult proteiinipuudus. Liha on meie peamine raua-allikas, seega on oht rauavaeguse tekkeks. Õnneks on olemas sellised rauarikkad taimsed toidud nagu spinat, tofu, tume šokolaad ja läätsed, mis on lihale vähemalt selle toitaine poolest head asendajad.